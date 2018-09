Die Hochzeit mit Hailey Baldwin (21) steht offenbar kurz bevor. Und auch die Beziehung zu seiner Wahlheimat USA will Justin Bieber (24, "Purpose") angeblich vertiefen. Laut "TMZ" hat der kanadische Sänger die Staatsbürgerschaft beantragt, die kanadische will er aber behalten, heißt es.

Justin Bieber lebt die meiste Zeit in den USA. Wenn er nicht auf Tour ist, wohnt er in Los Angeles. Geboren wurde der Popstar in Ontario, schon im Alter von 13 Jahren kam er aber nach Atlanta, um seine Musik-Karriere auf den Weg zu bringen.

Noch keine Hochzeit

Gerade hatten Fotos von Bieber und Model Hailey Baldwin auf dem Weg ins Standesamt von New York für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Das Magazin "People" wollte gar erfahren haben, dass das Paar heimlich geheiratet habe. Doch Baldwin erklärte anschließend via Twitter: "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!" Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis sich die beiden das Jawort geben. Womöglich feiern sie bald in Kanada Hochzeit. Dort hat sich Bieber angeblich gerade ein großes Anwesen gekauft.