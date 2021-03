Justin Bieber feiert am 1. März seinen 27. Geburtstag. Mit Pärchenfotos und liebevollen Worten gratuliert ihm Ehefrau Hailey.

Sänger Justin Bieber feiert an diesem Montag (1. März) seinen 27. Geburtstag. Ehefrau Hailey (24) hat ihn mit einem Instagram-Post hochleben lassen. "Ein weiteres Jahr, um dich zu lieben, mit dir zu wachsen und mit dir zu lachen. Alles Gute zum 27. Geburtstag, du bist mein Lieblingsmensch und ich bin dankbar, an deiner Seite zu sein", schrieb die 24-Jährige zu einer Reihe von Pärchenfotos, darunter auch ein Hochzeitsfoto der kirchlichen Zeremonie.

Justin und Hailey Bieber hatten sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.

Neue Musik im März

Justin Bieber selbst meldete sich an seinem Ehrentag ebenfalls bei Instagram. Der Musiker kommentierte nicht nur den Post seiner Frau mit "Ich liebe dich, Baby", sondern postete auch ein Babyfoto von sich und schrieb dazu: "Ich als Baby vor 27 Jahren." Zudem kündigte er zur Feier des Tages neue Musik für den 5. März an. Sein sechstes Studioalbum "Justice" soll am 19. März veröffentlicht werden.