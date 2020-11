"Mein größter Traum ist es, mit dir alt zu werden": Justin Bieber hat seiner Ehefrau Hailey mit rührenden Worten zum Geburtstag gratuliert.

Hailey Bieber (24) feiert Geburtstag: Das Model wurde am Sonntag 24 Jahre alt. Die wohl schönsten Glückwünsche kamen dazu von Haileys Ehemann Justin Bieber (26, "Holy"). Der Sänger hat auf Instagram eine Reihe von Fotos geteilt, auf denen seine Frau zu sehen ist. Dazu gibt es rührende Worte:

"Meine Augen sind für dich. Mein Herz ist für dich. Meine Seele ist für dich. Meine Liebe ist für dich. Ich bin zu Hause, wo immer du bist. Du bist mein sicherer Ort", schrieb er zu den Bildern. "Ich bin völlig besessen davon, wer du bist. Mein größter Traum ist es, mit dir alt zu werden. Ich kann nicht glauben, dass du für immer mein bist", fügte Bieber hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby."

Seit zwei Jahren verheiratet

Das Paar hatte sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen. In der YouTube-Doku "Justin Bieber: Next Chapter" erklärte der Sänger, wie die Pandemie ihn und seine Frau noch näher gebracht hat. "Die Tour wurde abgesagt und ich musste mich darauf einstellen", erzählte er zu Szenen mit ihm und Hailey. "Es hat uns erlaubt, einen Schritt zurückzutreten und uns aufeinander zu konzentrieren. Das war eine schöne Sache. Und daraus wurde die Arbeit an einem Album."