"Glaub' nicht alles, was du liest, süßes kleines Mädchen. Du wirst früher etwas von mir hören, als du denkst."

In letzter Zeit hat Justin Bieber (24) vermehrt mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Doch das heißt offenbar nicht, dass er keine neue Musik mehr produziert. Der Teenie-Schwarm postete ein Video auf Instagram, in dem ein kleines Mädchen erklärt, dass der Popstar die Musik aufgegeben habe - weil er zu müde sei. Das konnte der Biebs nicht auf sich sitzen lassen und deutete an: Es werde "früher als du denkst" wieder etwas von ihm zu hören geben. Seine Fans wird das freuen. Sein letztes Album "Purpose" stammt aus dem Jahr 2015. Gemeinsam mit DJ Khaled, Chance the Rapper und Quavo veröffentlichte er im Sommer 2018 den Song "No Brainer".