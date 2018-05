Dass Justin Bieber (24, "Love Yourself") mal der Mädchenschwarm schlechthin sein wird, das hat sich schon früh angedeutet. Anlässlich des Muttertags postete der Sänger auf Instagram ein Kinderfoto von sich, wie er mit seiner Mama kuschelt, und auf dem Schnappschuss wird klar: Diesem schelmischen Lächeln können wohl nur wenige widerstehen! Auch die Fans sind sich einig, dass er schon damals total süß war.

Unter einem weiteren Bild aus seiner Zeit als Jugendlicher bedankt er sich bei seiner Mama. "Es würde sich nicht richtig anfühlen, wenn du nicht an meiner Seite wärst. Du hast mich geliebt und dich um mich gesorgt. Wenn der Himmel grau war oder ich traurig war, hast du mich immer getröstet. Und niemand sonst kann das sein, was du für mich warst und immer sein wirst. Du wirst immer das Mädchen in meinem Leben für alle Zeiten sein", schreibt er. Genauso so lieb wie der Kanadier damals aussah, ist er also heute noch...