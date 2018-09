Haben Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24, "Friends") nun Ja gesagt, oder nicht? Nach vorangegangenen Spekulationen, die das Model kürzlich via Instagram dementierte, äußerte sich nun Onkel Alec Baldwin (60, "Mission Impossible 6 - Fallout") zu den Gerüchten. Bei der Emmy-Verleihung am Montagabend im Microsoft Theater in Los Angeles verriet er "Access", dass das Model und der Sänger tatsächlich längst Ja gesagt haben: "Sie sind losgegangen und haben geheiratet und ich wüsste nicht, wo das Problem ist."

Untermauert wird seine Aussage mit der Tatsache, dass das Paar nur drei Tage zuvor in einem Standesamt in New York gesichtet wurde. Hailey selbst versuchte zwar der Gerüchteküche mit einem Instagram-Post den Garaus zu machen, indem sie schrieb: "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!" Das widerspricht allerdings den Aussagen eines Insiders, der kürzlich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" verlauten ließ: "Sie sind losgezogen und haben es getan ohne auf jemanden zu hören." Eine große nachträgliche Hochzeitsparty sei dennoch in Planung. "Sie werden ein großes Event daraus machen, vor Gott und allen, die sie lieben."

Pflicht und Kür

Warum sich Hailey noch nicht verheiratet fühlt, obwohl sie beim Standesamt Ja gesagt hat, weiß eine weitere Quelle dem "People"-Magazin zu berichten: Das Model findet offenbar, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe sind, bürokratisch beim Standesamt oder eben vor Gott und mit Familie und Freunden zu heiraten.

Alec Baldwin, der Justin Bieber erst ein einziges Mal getroffen hat, macht sich jedenfalls keine Sorgen um seine Nichte, wie er weiter im Gespräch mit "Access" am Rande der Emmys verriet: "Es ist nicht mein Job. Sie hat einen Vater und ich bin sicher, dass der seine eigenen Gesetze hat, deshalb mache ich mir da gar keine Sorgen."

Hailey ist die Tochter von Alec Baldwins Bruder Stephen Baldwin (52) und seiner Frau Kennya.