Sänger Justin Bieber (24, "What Do You Mean") und Model Hailey Baldwin (21) machen Ernst. Das Hollywood-Paar wurde am Donnerstag in einem Standesamt in New York gesehen. Laut einem Bericht des Promiportals "TMZ" sei das seit Juli verlobte Paar Hand in Hand in das Gerichtsgebäude gelaufen, Bieber habe dabei emotional und unter Tränen zu Baldwin gesagt: "Ich kann es nicht abwarten, dich zu heiraten, Baby."

Ein anderer Augenzeuge behauptet, das Paar hätte einen Termin bei einem offiziellen Beamten gehabt und Bieber hätte sich bei diesem für einen Platz auf der Liste bedankt. Nach den Rechtsgrundlagen des Staates New York ist eine sogenannte Ehe-Zulassung nur 60 Tage gültig, ab dem Tag der Terminvereinbarung. Dies würde bedeuten, dass Bieber und Baldwin noch in diesem Jahr den Bund fürs Leben offiziell schließen würden.

Der kanadische Superstar und das US-Model hatten sich am 7. Juli überraschend verlobt. Ein gemeinsames Heim hat der Pop-Star bereits gekauft. Das Fünf-Millionen-Dollar-Anwesen mit eigener Pferde-Rennbahn liegt in Kanada und gehört ihm seit August.