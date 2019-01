Erst mit einer religiösen Zeremonie ist für den gläubigen Sänger Justin Bieber (24, "What Do You Mean?") die Ehe mit Hailey Baldwin (22) so richtig besiegelt. Das Paar hatte sich heimlich im Herbst standesamtlich trauen lassen, kündigte aber an, dass die große Zeremonie für Familie und Freunde samt Pastor und Party nicht lange auf sich warten lassen werde. Diesen Januar sollte es angeblich so weit sein, hieß es. Doch daraus wird offenbar zunächst nichts, wie "People" berichtet.

Der Grund: Sie wollen sich angeblich Zeit lassen, damit alles perfekt wird. Zwar sollen beide laut eines Insiders der Meinung sein: "Je früher, desto besser". Doch einen Termin zu finden, an dem all ihre Liebsten auch sicher bei der kirchlichen Hochzeit anwesend sein können, sei kein Leichtes. Besonders der Ablauf des religiösen Parts liege ihnen zudem sehr am Herzen. Und so soll ein neuer Termin für den großen Tag bislang noch nicht feststehen.