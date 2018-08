Justin Bieber (24, "Sorry") und Hailey Baldwin (21) haben sich fast schon Hals über Kopf verlobt. Mit der Hochzeit haben sie es aber nicht ganz so eilig. Eine anonyme Quelle hat dem US-Promi-Portal "TMZ" verraten, die Turteltauben würden gerne bis zum nächsten Jahr warten wollen, bevor sie sich das Jawort geben. Wann genau stehe aber noch in den Sternen.

Wie die Quelle weiter verrät, sei das aber kein Anzeichen dafür, dass sie an dem Vorhaben zweifeln würden. Die Verlobung sei ein wichtiger Schritt gewesen. Außerdem verriet ein anderer Insider, dass die Verlobung keine überstürzte Entscheidung gewesen sei. Bieber sei schon sehr lange in sie verliebt. Außerdem seien sie in der Vergangenheit, ohne Wissen der Öffentlichkeit, einige Male wieder zusammengekommen. Bieber hatte die Verlobung der beiden Anfang Juli auf Instagram bestätigt und Baldwin unter anderem als "die Liebe meines Lebens" bezeichnet.

Es soll eine intime Zeremonie werden

Wann die Hochzeit stattfindet, ist also noch nicht klar. Aber wie die Zeremonie aussehen soll, darüber haben sich Bieber und Baldwin bereits geeinigt. "Justin und Hailey haben ihren Freunden erzählt, dass sie eine kleinere Hochzeit mit Familie und Freunden haben wollen", erklärt eine anonyme Quelle erst kürzlich gegenüber "Entertainment Tonight". Ihr großer Tag solle "nicht zu übertrieben" werden.