Justin Bieber und seine Frau Hailey feiern ihren zweiten Hochzeitstag und zeigen sich verliebt auf Instagram.

Ein kleiner Meilenstein in der Beziehung von Justin Bieber (26, "Never Say Never") und seiner Frau Hailey (23): Am Sonntag (13. September) feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Sänger ein kurzes Video, in dem seine Frau zu einem Song im Hintergrund mit summt. "Heute sind es 2 Jahre", kommentierte er den Post.

Offenbar gönnte sich das Paar zu seinem zweiten Hochzeitstag ein Picknick im Freien. Hailey Bieber postete ebenfalls ein Foto. Darauf ist sie auf einer Decke im Grünen zu sehen. "Picknick Lady", kommentierte sie den Post schlicht.

Heimliche Zeremonie in New York

Das Paar hatte sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich auf einem Standesamt in New York geheiratet. Erst im September des Folgejahres gaben sie sich ihre Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.