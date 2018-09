Ob ihm jetzt noch jemand seinen Hund anvertrauen wird? Justin Hartley (41, "This Is Us - Das ist Leben") hat im US-Fernsehen, in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", über sein Versagen als Hundesitter ausgepackt. Während seiner College-Zeit in Illinois sollte der Schauspieler auf den heißgeliebten Hund eines befreundeten Paares aufpassen, das sich in die Flitterwochen verabschiedet hatte. Doch Hartley passierte ein fataler Fehler: Er ließ ein Fenster auf und der Hund nutzte die Gunst der Stunde.

Zwei Tage habe er den Hund in der Gegend um das Haus herum gesucht. Am Telefon habe er für das Paar sogar Hundegebell nachgeahmt. In einem fremden Garten habe er den Vierbeiner dann gefunden. Als er ihn einfangen wollte, sei jedoch die Hausbesitzerin auf ihn zugekommen - mit einer Waffe in der Hand. Der Schauspieler konnte sein unerlaubtes Auftauchen in ihrem Garten allerdings erklären und blieb verschont. Für seine Qualitäten als Hundesitter spricht die Geschichte allerdings nicht.