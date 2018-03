Hat Justin Theroux (46) bereits einen Ersatz für Jennifer Aniston (49, "Friends") gefunden? Wie unter anderem das Portal "Daily Mail" mit Foto-Beweis berichtet, wurde der Schauspieler gemeinsam mit seiner früheren "Parks and Recreation"-Kollegin Aubrey Plaza (33) in New York gesichtet. Während Theroux ganz ins Schwarz gekleidet sein goldenes Fahrrad auf dem Gehweg entlang geschoben habe, sei Plaza mit beiden Händen in den Taschen ihrer grünen Jacke neben ihm gelaufen. Gemeinsam seien sie schließlich in einem Gebäude, in dem sich Therouxs Apartment befinden solle, verschwunden.

Laut dem Bericht kennen sich die beiden seit Jahren - seit der Noch-Ehemann von Jennifer Aniston 2012 in Plazas NBC-Comedyserie "Parks and Recreation" einen Gastauftritt als der Schwarm von Amy Poehlers Rolle hatte. Doch Therouxs neues Single-Dasein soll nichts an ihrem Verhältnis geändert haben, wie eine Quelle berichtet: "Sie sind Freunde. Sie sind nach einem Meeting spazieren gegangen und haben über potentielle Arbeitsprojekte gesprochen."

Mitte Februar 2018 gaben Justin Theroux und Jennifer Aniston bekannt, dass sie sich bereits im Dezember 2017 getrennt haben. Sie hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zur Komödie "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" (2012) kennengelernt. Im August 2015 gaben sie sich das Jawort. Aniston war davor von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt (54) verheiratet gewesen.