Um Popstar Justin Timberlake (38, "Man oft he Woods") wurden in den vergangenen Tagen Fremdgehgerüchte laut. Der Auslöser waren Bilder, die die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" veröffentlicht hatte und die ihn händchenhaltend mit Schauspielerin Alisha Wainwright (30) auf dem Balkon einer Bar zeigten. Timberlake lässt sich davon jedoch nicht beirren und geht weiter seiner Arbeit als Schauspieler nach. Auch seine Ehefrau Jessica Biel (37) lässt sich trotz der kursierenden Gerüchte nichts anmerken.

Justin Timberlake wurde laut "Entertainment Tonight" am vergangenen Montag bereits wieder am Set des Football-Films "Palmer" in New Orleans gesichtet, für den er gemeinsam mit Alisha Wainwright vor der Kamera steht. Ehefrau Jessica Biel wurde hingegen in Los Angeles auf offener Straße gesehen, wie das US-Magazin "People" berichtet. Deutlich an ihrer linken Hand zu erkennen: ihr funkelnder Ehering.

"Spekulationen haben keine Berechtigung"

Bereits als die Fotos in Umlauf gerieten, wurden die Fremdgehgerüchte von mehreren Stellen dementiert. Ein Sprecher von Wainwright stellte klar: "Diese Spekulationen haben absolut keine Berechtigung. Sie arbeiten derzeit gemeinsam an einem Projekt. Mitglieder des Casts und der Crew waren alle zusammen." Am Montag berichtete eine Quelle "Entertainment Tonight", dass Timberlake und Biel eine intakte Ehe führten. "Sie wollen nichts weiter als zusammen bleiben. Obwohl Justin viel arbeitet und reist, sind sie wundervoll engagierte Eltern."

Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, Silas (4).