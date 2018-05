Die Bewohner von Santa Fe in Texas sind immer noch geschockt. Am 18. Mai verloren zehn Menschen bei einer Schul-Schießerei ihr Leben. Viele liegen im Krankenhaus. Doch so schwer die Zeit auch sein mag, es gibt jemanden, der versucht, sie ein wenig leichter zu machen: Justin Timberlake (37, "Cant Stop the Feeling"). Der Sänger stattete einigen Opfern des Anschlags nun einen Krankenbesuch ab und spendete Trost. Sonja Lopez, die Mutter der 16-jähirgen Sarah Salazar, die ebenfalls stationär behandelt werden muss, teilte den freudigen Überraschungsbesuch auf ihrer Facebook-Seite.

Schon am Mittwoch zeigte sich der US-Sänger tief bewegt, als er während seines Konzertes in Houston den Opfern des Schulanschlages gedachte. "Wir werden die ganze Arena beleuchten, diese ganze Stadt für die Santa Fe High School", wird er von der britischen "Daily Mail" zitiert. Anschließend gab er seine Ballade "Until the End of Time" zum Besten und forderte das Publikum dabei auf: "Lasst die Engel euch dort oben hören." Dabei trug Timberlake ein T-Shirt mit dem ausdrucksstarken Aufdruck "Santa Fe Strong".