US-Star Justin Timberlake (39, "Can't Stop the Feeling!") gratuliert seiner Ehefrau, Schauspielerin Jessica Biel, zum 38. Geburtstag (3.3.) mit einer öffentlichen Liebeserklärung. "Alles Gute zum Geburtstag der LIEBE meines Lebens...", beginnt er seinen Post auf Instagram. "Du bist die Allergrößte der Allergrößten, meine Liebe! Ich bete dich an", schwärmt Timberlake unter anderem.

Zur Illustration postete er vier Pärchenfotos. Auf einem kuscheln die beiden an Deck eines Schiffs. Ein weiteres zeigt das Paar bei einer Halloween-Party. Auf dem dritten Bild stehen sie sich Stirn an Stirn gegenüber und das letzte ist ein Bett-Selfie, auf dem sie in die Kamera strahlen.

Stilvolle Pyjama-Party

Auch Biel selbst meldete sich an ihrem Geburtstag auf Instagram zu Wort. Die Schauspielerin postete zwei Bilder, die sie und Timberlake in Schlafanzügen zeigen. "Ich feiere meinen Geburtstag mit Stil... und damit meine ich, im Pyjama. Ich habe Justin dazu gebracht, mir nicht Happy Birthday vorzusingen, also hat er improvisiert. Tut mir leid, dass ihr es nicht hören könnt, aber ich lache immer noch. Danke, du wunderbarer Mensch, dass du mir wirklich zugehört hast und dass du meine Art von Party geschmissen hast. Und danke euch allen für die Geburtstagswünsche. Ich spüre die Liebe."

Krisengerüchte im November 2019

Ende November waren erstmals Fremdgehgerüchte laut geworden, nachdem die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" Bilder veröffentlicht hatte, auf denen Timberlake mit Schauspielerin Alisha Wainwright (30) auf dem Balkon einer Bar zu sehen ist. Sie halten Händchen und Wainwright legt ihre Hand auf sein Knie. Die beiden arbeiteten zu der Zeit gerade in New Orleans an dem Football-Film "Palmer".

Anfang Dezember entschuldigte sich Timberlake öffentlich via Instagram: "Zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert. Ich habe in dieser Nacht viel zu viel getrunken und ich bereue mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen. Das ist nicht das Vorbild, das ich für meinen Sohn abgeben möchte. Ich entschuldige mich bei meiner großartigen Frau und Familie, dass ich sie in eine so peinliche Situation gebracht habe, und ich konzentriere mich darauf, der beste Ehemann und Vater zu sein", so Timberlake.

An seinem 39. Geburtstag am 31. Januar hatte Biel dann auf Instagram gepostet: "Alles Gute zum Geburtstag für den zeitlosesten Mann, den ich kenne. Du wirst irgendwie erwachsen, ohne alt zu werden. Wir lieben dich so sehr", schrieb sie zu Schnappschüssen, auf denen sie ihren Ehemann küsst und mit ihm Händchen hält.

Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet. 2015 kam der gemeinsame Sohn Silas zur Welt.