Passend in Pink gekleidet hat sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau den "Barbie"-Film angesehen - mit seinem Sohn.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau (51) hat sich nach dem Bekanntwerden seiner Trennung von Ehefrau Sophie (48) eine Auszeit mit seinem ältesten Sohn Xavier (15) gegönnt. Die beiden machten einen Vater-Sohn-Ausflug ins Kino, um "Barbie" zu sehen.

Team Barbie strahlt in Pink

"Wir sind Team Barbie", betitelte der kanadische Premierminister einen Schnappschuss auf Instagram. Darauf ist er mit seinem Sohn Xavier vor dem "Barbie"-Plakat zu sehen. Beide lachen Arm in Arm in die Kamera und tragen passend zum Film rosafarbene Kleidung.

Trudeau wählte für den Kinobesuch einen neonfarbenen Kapuzenpullover und sein Sohn ein fuchsiafarbenes T-Shirt. Innerhalb von drei Wochen spielte die Realverfilmung weltweit eine Milliarde US-Dollar ein und machte Greta Gerwig (40) damit zur erfolgreichsten Solo-Regisseurin aller Zeiten.

Trennung nach "vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen"

Der Politiker teilte das Vater-Sohn-Foto vier Tage, nachdem er die Trennung von seiner Frau verkündet hatte. Das Paar kennt sich seit der Schulzeit und hat neben Xavier noch Tochter Ella-Grace (14) und Sohn Hadrien (9). Die beiden sind seit 18 Jahren verheiratet. In einer Erklärung, die Trudeau am Mittwoch (2. August) auf Instagram veröffentlichte, schrieb er: "Hallo zusammen, Sophie und ich möchten die Tatsache mitteilen, dass wir nach vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen." Sie blieben "eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und weiter aufbauen werden".