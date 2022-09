Sehen Sie im Video: Justin Trudeau schmettert Queen-Song – und erntet Kritik.

























Wer schmettert da den Song „Bohemian Rhapsody“ von der britischen Band Queen?





Der kanadische Premierminister Justin Trudeau lässt es sich nicht nehmen und singt selbst.





Begleitet wird er von dem Pianisten Gregory Charles und anderen Mitgliedern der kanadischen Delegation.





Das Video wird in einem Londoner Hotel aufgenommen und geht viral.





Doch damit steht der Premierminister auch in der Kritik – denn es wurde kurz vor dem Begräbnis von Königin Elizabeth II. aufgenommen.





"Nach dem Abendessen am Samstag schloss sich der Premierminister einer kleinen Versammlung mit Mitgliedern der kanadischen Delegation an, die zusammenkamen, um das Leben und den Dienst Ihrer Majestät zu würdigen", so das Büro des Premierministers in einer Erklärung.

Mehr