2018 gaben sich Justin und Hailey Bieber das Jawort. Zum fünften Jahrestag teilen die beiden nun öffentliche Liebesbekundungen.

Nach nur drei Monaten Verlobung und einer kurzen Beziehung gaben sich Hailey (26) und Justin Bieber (29) im September 2018 das standesamtliche Jawort. Fünf Jahre später ist das Paar verliebt wie am ersten Tag und zeigt das an seinem Hochzeitstag auch der ganzen Welt.

Öffentliche Liebesbekundungen zum Jahrestag

"An die Kostbarste, meine Geliebte", schreibt Justin Bieber auf Instagram zu einer Reihe an Fotos, die das Paar zeigen. "5 Jahre. Du hast mein Herz gefesselt. Ich weiß aus den Tiefen meiner Seele bis zu meinen Knochen, dass diese Reise mit dir nur unsere wildesten Erwartungen übertreffen wird. Also lass uns weiter träumen, Baby. Ein Hoch auf immer und ewig." Die Fotos zeigen das Paar unter anderem mitten im Kuss oder beim gemeinsamen Dinner. Seinen Post schließt der Popstar mit einer Liebeserklärung ab: "Ich liebe dich mit jeder Faser meines Seins. Alles Gute zum 5. Jahrestag!!!"

Auch Ehefrau Hailey teilte zum besonderen Tag eine Reihe an gemeinsamen Fotos auf Instagram. "5. Ich liebe dich", schrieb die 26-Jährige dazu.

Die Biebers waren erstmals Ende 2015 kurzzeitig ein Paar und kamen im Juni 2018 wieder zusammen. Im Juli 2018 folgte die Verlobung. Im November desselben Jahres wurde bekannt, dass sie geheiratet hatten. Im September 2019 feierte das Paar eine große Hochzeitsfeier in South Carolina.