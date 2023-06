Jutta Speidel genießt es, sich ihr Leben nach ihren Vorstellungen einzurichten, wie sie jetzt in einem Interview verraten hat.

Mit fast 70 Jahren genießt Jutta Speidel ihr Single-Leben. In einem Interview hat sie nun verraten, was sie von One-Night-Stands hält.

Seit bald zehn Jahren allein, aber nicht einsam: Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" hat Schauspielerin Jutta Speidel (69) verraten, dass sie ihr Single-Dasein nach wie vor sehr zu schätzen weiß. "Ich genieße es sehr, mir mein Leben so einzurichten, wie ich es möchte. Sich ganz auf sich selber verlassen zu können, ist eine ganz tolle Erfahrung."

Sich nochmal zu verlieben, schließt Speidel allerdings nicht aus: "Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber, wenn ich mir die Herren um die 70 anschaue, kommen mir die alle viel älter vor, als ich mich fühle. Und ich weiß nicht, ob ich das will." Sie habe zwar Verehrer, "aber mein Herz muss erobert werden und das ist länger nicht passiert".

Jutta Speidel: "Ich musste immer heftig lieben"

Das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Erotik habe sich noch nicht aus ihrem Leben verabschiedet, aber sie sei älter und ruhiger geworden, so Speidel: "Ich musste sowieso immer heftig lieben, bevor ich mit einem Mann ins Bett gegangen bin." Auf One-Nights-Stands habe sie schon als junge Frau verzichtet - das sei nie ihres gewesen.

Jutta Speidel lehnt Botox ab

Worauf sie aber im Alter liebend gerne verzichtet, sind Schönheitseingriffe. "Botox lehne ich ab", erklärt die 69-jährige Münchnerin im Interview. "Ich spritze mir doch kein Nervengift ins Gesicht, das mein Körper vielleicht nie wieder loswird! Außerdem mag ich meine Falten, ich habe sie mir über die Jahre selbst angelacht."

Für sie sei ihr Gesicht ein Spiegel all ihrer Erfahrungen. "Ich bin dankbar, dass ich noch da bin, leben darf und aus einem großen Reichtum an Erfahrungen schöpfen kann. Es kommt doch auf die Seele an und ob man ein großes Herz hat." Mit dieser Einstellung bekomme man keine hängenden Mundwinkelfalten.