Model-Ikone Naomi Campbell (48) wirft normalerweise nicht mit Lob um sich. In der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" hatte die 48-Jährige aber warme Worte für eine aufstrebende Laufsteg-Schönheit übrig: Kaia Gerber (17). "Sie ist bezaubernd. Ich bin sehr stolz auf Kaia", schwärmte Naomi Campbell. Kaia würde sie sogar "Tante" nennen. Die 17-jährige Tochter von Cindy Crawford (52) und Rande Gerber (56) zählt derzeit zu den gefragtesten Models, läuft zum Beispiel Shows für Prada, Moschino oder Versace.

Mit Naomi Campbell und Model-Mama Cindy Crawford an ihrer Seite hat Kaia das große Los gezogen. Der Teenager holt sich Rat bei den beiden erfahrenen Profis der Branche. "Wir haben uns zu dritt an den Küchentisch gesetzt und überlegt, welche Shows sie machen sollte und auf welche sie im Moment verzichten soll, da sie ja noch ein Baby ist. Sie hat alles befolgt und ich bin sehr stolz auf sie", so Campbell weiter. Drei Jahrzehnte ist sie schon als Model tätig und freut sich, dem Nachwuchs ihre Erfahrungen weiterzugeben.