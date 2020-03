US-Star Kaley Cuoco (34, "The Big Bang Theory") wagt den nächsten Schritt. In einem Interview mit "Extra" verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Karl Cook (29) nicht länger getrennt leben werden: "Wir haben gebaut, wir sind so aufgeregt", sagte Cuoco. In dem neuen Haus wohnen sie jedoch noch nicht: "Wir waren noch keinen Abend dort", so der TV-Star weiter. Der Umzug sei für April geplant. Verheiratet ist das Paar schon seit Juni 2018.

In einem Interview mit "Entertainment Tonight" hatte die Schauspielerin im vergangenen Jahr bereits erklärt, dass sie und ihr Mann eine "sehr unkonventionelle Ehe" führen. "Wir sind an verschiedenen Orten. Wir sind nicht jeden Tag zusammen", so Cuoco. Für sie persönlich sei das sehr wichtig und würde gut funktionieren. Wenn das gemeinsame Traumhaus fertig gestellt sei, wollen sie aber "für immer unter einem Dach leben", kündigte sie schon damals an. Das ist nun also der Fall.

Nicht ihre erste Ehe

Bevor Cuoco mit Springreiter Karl Cook zusammenkam, war sie schon einmal verheiratet: mit dem ehemaligen US-Tennisspieler Ryan Sweeting (32). Die Trennung folgte bereits weniger als zwei Jahre nach der Hochzeit, die Ende 2013 stattfand.