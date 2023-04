Ganz vernarrt in die kleine Tochter

Kaley Cuoco Ganz vernarrt in die kleine Tochter

Kaley Cuoco zeigt auf Instagram ihr neues Familienglück mit Baby Matilda, ihrem Mann, Hund, im Pyjama und mit verstrubbelten Haaren.

Kaley Cuoco (37) teilt ihr neues Mutterglück auf Instagram mit ihren Fans.

Erst vor drei Tagen hatte die Schauspielerin die ersten Fotos ihrer kleinen Tochter auf Instagram hochgeladen und bekannt gegeben, dass Matilda Carmine Richie Pelphrey am 30. März zur Welt gekommen ist.

Jetzt folgt ein Update in Cuocos Instagram-Stories, beziehungsweise gleich mehrere. Verständlicherweise ist Cuoco schwer verliebt in das süße Familienmitglied. Und zeigt die neue Situation mit Baby mit authentischen Bildern.

Mama, Papa, Baby, Hund, Sofa

Auf einem Foto blickt Matilda mit großen Augen in einem rosa Strampler in die Kamera. Auf dem nächsten Bild liegt die Kleine auf ihrem Papa, Tommy Pelphrey (40), darüber steht "Daddy's Girl". Ein weiteres Foto zeigt die ganze Familie inklusive Hund beim Schlafen auf der Couch. Auf dem nächsten ist Cuoco im pinken Pyjama und mit ungemachten Haaren zu sehen, wie sie ihr Baby anstrahlt. Dazu die Worte: "Matildas Girl Gang" und ein glitzerndes Herz. Auch der stolze Papa hat ein Bild der ganzen - verstrubbelten - Familie gepostet, das Cuoco wiederrum in ihrer Story zeigte.

Cuoco und Pelphrey hatten sich im April 2022 auf der Premiere der vierten Staffel von "Ozark" kennengelernt. Sieben Monate, nachdem Kaley die Scheidungspapiere für die Trennung von ihrem Mann Karl Cook (32) eingereicht hatte. Wie Cuoco dem US-Nachrichtenmagazin "Extra" verriet, war es "Liebe auf den ersten Blick".

Im Mai 2022 gaben die beiden ihre Beziehung bekannt. Dass sie ein Kind erwarteten, hatten sie im Oktober öffentlich gemacht. "Babymädchen Pelphrey kommt 2023", hieß es damals bei Instagram. Auf den dazugehörigen Bildern war unter anderem ein Kuchen mit rosafarbener Füllung sowie Kaley Cuocos wachsender Babybauch zu sehen.