US-Star Kaley Cuoco (34, "The Big Bang Theory") konnte ihren Geburtstag dieses Jahr in einer ganz besonderen Umgebung feiern - nämlich in der thailändischen Metropole Bangkok. In der Hauptstadt des asiatischen Landes drehte sie um Mitternacht eine letzte Szene für die neue Serie "The Flight Attendant" des 2020 startenden Streaming-Services HBO Max. Im Anschluss überraschte die Crew sie mit einer Geburtstagstorte und einem "Happy Birthday"-Ständchen.

Auf Instagram ließ Cuoco ihre Follower mit einem Video an dem besonderen Moment teilhaben, in dem man sie strahlend umringt von ihren Kollegen sieht, bevor sie die Geburtstagskerzen ausbläst. Dazu schrieb der Star: "Das könnte der coolste Geburtstag bis jetzt gewesen sein. [...] Danke an alle dafür, dass ich mich so weit von Zuhause entfernt, so besonders fühlen darf!"