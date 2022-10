Kaley Cuoco ist schwanger - und teilt auf Instagram nun erste Fotos der spannenden Lebensphase, die sie offenbar sehr glücklich macht.

Vor rund zwei Wochen hat "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (36) via Instagram-Post die Öffentlichkeit über ihre Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt. Nun folgten die ersten Bilder aus dieser spannenden Lebensphase.

In ihren Storys postete die Schauspielerin Schnappschüsse von ihrer offenbar glücklichen Schwangerschaftsreise. Mit den Hochglanz-Babybauch-Bildern anderer Promis haben die allerdings wenig zu tun.

Ungestylte Bilder mit breitem Grinsen

Auf einem verschwommenen Foto steht Cuoco mit ihrem Freund Tom Pelphrey (40) in Unterwäsche vor einem Spiegel. In einem weiteren umarmt sie ihren Freund, während dieser auf einem Stuhl sitzt und stolz seine Hand auf ihren Bauch legt. Auf den Bildern sind die kommenden Eltern ungestylt, grinsen aber umso breiter. In einem anderen sitzt sie allein auf einer Couch und entblößt ihren Bauch für ein Selfie. Auf dem letzten zeigt sie sich beim Sport, den sie mit einer Fitnesstrainerin an ihre Schwangerschaft anpasst.

Cuoco und Pelphrey lernten sich im April 2022 bei der "Ozark"-Premiere kennen. Wie Cuoco dem US-Nachrichtenmagazin "Extra" verriet, war es "Liebe auf den ersten Blick". Am 11. Oktober hatten die beiden ihren Nachwuchs auf Instagram mit den Worten angekündigt: "Babymädchen Pelphrey kommt 2023." Sie seien "über alle Maßen gesegnet" und "überglücklich".

Dazu gab es noch eine Liebeserklärung von Cuoco an ihren Schauspielkollegen: "Ich liebe dich, Tommy Pelphrey", schrieb sie.