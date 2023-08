Tom Pelphrey verrät, dass er zu Beginn der Beziehung mit Kaley Cuoco die "Big Bang Theory" nicht kannte und nichts über ihren Erfolg wusste.

Millionen kennen sie als Penny aus der Sitcom "The Big Bang Theory": Kaly Cuoco (37) gehört zu den erfolgreichsten US-Schauspielerinnen, hat sogar einen Stern auf dem "Walk of Fame". Doch ihr Lebensgefährte Tom Pelphrey (41) hatte keine Ahnung, wer sie ist, als er begann, sie zu daten.

"Ich hatte sie noch nie in einer Rolle gesehen", verriet er jetzt dem "W Magazine". "Bevor ich Kaley traf, lebte ich in Upstate New York in einer schmutzigen Straße mitten im Wald, ohne gutes Wi-Fi. Sie hat mich in die moderne Welt geführt."

Seine Verwandten nannten Cuoco immer "Penny"

Erst durch seine Familie erfuhr er von der Berühmtheit seiner Freundin. "Als ich Kaley das erste Mal mit zu meiner Familie nach New Jersey nahm, hat der Partner meiner Mutter - der offenbar ein großer Fan von 'Big Bang Theory' ist - sie immer 'Penny' genannt. Ich habe nicht verstanden, warum, also nahm ich Kaley zur Seite und fragte. Daraufhin sagte sie mir: 'Das ist der Name meiner Rolle.' Ich hatte wirklich keine Ahnung."

Inzwischen hat der 41-Jährige einige Folgen der Sitcom gemeinsam mit Cuoco angeschaut - und ist begeistert von der Performance seiner Freundin. "Sie ist fantastisch!", sagte er.

Pelphrey, der mit Kaley Cuoco die gemeinsame Tochter Mathilda (vier Monate) hat, verriet weiter, dass er als Kind in eine andere Schauspielerin verknallt war. "Ich war definitiv verliebt in Winona Ryder. Ich fand, dass sie die schönste Frau war, die ich je gesehen hatte."

Doch jetzt, versicherte er, sei er in Cuoco verliebt: "Und zwar tief und bleibend."