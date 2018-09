Am Montagabend startete die Erfolgssitcom "The Big Bang Theory" in den USA in ihre zwölfte und finale Staffel. Fans dürfen sich in den neuen Folgen auf einen ganz besonderen Gaststar freuen: Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (70, "Misery"). Die Schauspielerin spielt die Mutter von Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). Bereits in der elften Staffel schlüpfte sie in die Rolle.

Da wird sogar Kaley Cuoco (32) alias Penny plötzlich zum kleinen, schüchternen Fan-Girl. Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin ein Bild von den Dreharbeiten. Bates und Johnny Galecki (43) alias Dr. Leonard Hofstadter lauschen darauf gebannt den Instruktionen, während Cuoco im Hintergrund in die Kamera grinst. "Ich habe immer noch Angst, Kathy Bates um ein gemeinsames Foto mit mir zu bitten. Also ist das alles, was ich bekommen habe", kommentierte sie den Schnappschuss.