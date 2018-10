"Danke Si Bella, dass du mich heute zurück in den Sattel gebracht hast. Endlich! Es fühlte sich an, als hätte ein Teil von mir gefehlt."

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde - dieser Spruch trifft bei Kaley Cuoco (32, "The Big Bang Theory") definitiv zu. Denn die Schauspielerin konnte nun nach langer Verletzungspause endlich wieder ihrer liebsten Nebenbeschäftigung nachgehen: Sie durfte sich wieder in den Pferdesattel schwingen, wie sie auf Instagram sichtlich glücklich verriet. Das Foto zeigt sie eng umschlungen mit ihrem Pferd Si Bella, dem die Schauspielerin in dem Posting dankt, dass sie mit ihm ihr Comeback im Sattel feiern konnte. Ausgerechnet kurz nach ihrer Hochzeit mit Karl Cook (27) im Juli musste Cuoco sich einer Schulter-OP unterziehen und kämpfte sich in den letzten Wochen wieder zurück in Form.