Serienstar Kaley Cuoco (34) blickt zurück. Am 16. Mai 2019 flackerte in den USA die letzte Folge der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory" über die TV-Bildschirme. Ganze zwölf Jahre und zwölf Staffeln lang schlüpfte sie darin in die Rolle der Penny. Wie es ihr seit dem Serien-Aus ergangen ist? Bei Instagram gibt die Schauspielerin nun Auskunft.

Zu einem Bild des siebenköpfigen Hauptcasts der Serie schreibt Cuoco, dass ihr noch immer täglich Fragen gestellt werden würden wie: "War es schwer für mich, nach dem Serienende weiterzumachen? War ich traurig? Glücklich? Wie konnte ich danach noch irgendetwas anderes machen?" Diesen Fragen will sie nun eine offenbar allgemeingültige Antwort geben.

Die Vergangenheit im Herzen, das Ziel im Blick

"Die Wahrheit ist: Die Show hat mein Leben auf 100 verschiedene Arten und Weisen verändert", so Cuoco. "Und egal, wohin mich meine Karriere führen wird, ich werde es immer dieser Show und den Köpfen dahinter verdanken." Niemals, so geht aus ihrem Post hervor, werde die Schauspielerin vergessen, woher sie komme. Zeitgleich wolle sie ihren Blick aber auch niemals von dem abwenden, was noch kommen mag.