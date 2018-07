"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) ist verheiratet! Die 32-jährige Schauspielerin hat via Instagram bekannt gegeben, dass sie und Karl Cook (27) sich das Jawort gegeben haben. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild scheint das Paar, das mehrere Pferde hat, in einem mit Blumen geschmückten Stall zu stehen. Cuoco - in einem langen, weißen Hochzeitskleid aus Spitze mit passendem Umhang - küsst darauf ihren frisch angetrauten Ehemann.

Anschließend postete Cuoco noch ein weiteres Foto, auf dem sie einen tief ausgeschnittenen, enganliegenden Jumpsuit trägt. Das langärmlige Outfit kombinierte sie mit spitzen, weißen Pumps. Karl Cook steht auch hier an ihrer Seite und ist dabei, ihr einen Kuss zu geben, während seine Frau in Partylaune das Bein von sich streckt. "Ok, let's party", schrieb sie dazu.

Kaley Cuoco und Karl Cook, ein Profi-Reiter, sind seit März 2016 ein Paar und verlobten sich an ihrem 32. Geburtstag im vergangenen November. Die Schauspielerin war bereits verheiratet: Sie hatte dem Ex-Tennisspieler Ryan Sweeting (30) an Silvester 2013 das Jawort gegeben, nachdem sie nur wenige Monate zusammen waren. Im September 2015 gaben sie bekannt, dass sie sich scheiden lassen.