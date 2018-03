Was die Liebe angeht, ist Kaley Cuoco (32) offenbar gerne auf der Überholspur unterwegs. Die nächste Hochzeit des "The Big Bang Theory"-Stars steht schon vor der Tür. Ihren Verlobten Karl Cook (27) nannte sie im "People"-Interview ihre "perfekte Ergänzung", sie seien in allem gleich, sagte die Schauspielerin, ihre Ansichten und Moralvorstellungen stimmten komplett überein.

Mit Karl Cook sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, schwärmt Cuoco weiter. Als sich die beiden besser kennenlernten, seien die Gefühle weiter gewachsen. Kein Wunder also, dass im November die Verlobung stattfand. Die Hochzeit wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen: "Es wird toll! Wir können es nicht erwarten!", erklärt die 32-Jährige. Sie seien wirklich aufgeregt, "wir wollen nicht länger warten. Wir beide wollen das wirklich". Die Tiere der Schauspielerin, drei Hunde, zwei Hasen und Pferde sollen ebenfalls Teil der Zeremonie werden, verriet sie.

Ihre Verflossenen

Auch am Set von " The Big Bang Theory" hatte sich Cuoco schon verliebt. Sie war heimlich mit Co-Star Johnny Galecki (42) zusammen, etwa zwei Jahre, bis Dezember 2009, waren die beiden ein Paar. Die Schauspieler, die auch vor der Kamera ein Liebespaar spielen, sollen anschließend eng befreundet geblieben sein. Im Oktober 2011 verlobte sich Cuoco dann mit Josh Resnik, etwa ein halbes Jahr später ging die Beziehung in die Brüche.

Kürzere Beziehungen mit Bret Bollinger (37) und Henry Cavill (34) folgten. Im September 2013 verlobte sich Cuoco erneut, dieses Mal mit Tennisspieler Ryan Sweeting (30), mit dem sie zuvor drei Monate lang zusammen war. Silvester 2013 fand die Hochzeit statt. Die Trennung wurde im September 2015 bekannt. Seit März 2016 ist die Schauspielerin nun mit dem Reiter Karl Cook glücklich. Am 30. November, Cuocos 32. Geburtstag, verlobten sich die beiden.