von Karina Geburzky Schauspielerin Kaley Cuoco hat schwere Wochen hinter sich: Ihr Chihuahua "King" war schwer erkrankt. Auf Instagram warnt die 37-Jährige nun vor der Pflanze, die der Auslöser dafür war.

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco, die vor allem mit ihrer Rolle als Penny aus der Serie"The Big Bang Theory" bekannt wurde, teilte in ihrer Story bei Instagram eine eindringliche Warnung an alle Hundebesitzer. Anlass dafür war, dass einer ihrer Hunde "King", ein Chihuahua, monatelang krank war und sich einer schweren Operation unterziehen musste. "Er war schwer krank und nichts hat geholfen", erklärt die 37-Jährige und warnte vor einer Pflanze, die es auch in Deutschland gibt: Fuchsschwanzgras.

Pflanze gibt es auch hierzulande

Das Fuchsschwanzgras hat kleine Borsten mit Widerhaken und kann bei den Tieren sehr gefährliche Wunden auslösen. Die borstigen Teile der Pflanze können an Pfoten oder Nase hängenbleiben. Werden sie von den Tieren eingeatmet oder verschluckt, kann es zu schweren inneren Verletzungen und auch Blutungen kommen, die sogar zum Tode des Hundes führen können. Die Pflanze wächst auch noch genau dort, wo Hunde häufig bei ihrer Gassirunde von ihren Besitzern entlang geführt werden: An Zäunen, Straßengräben, an Feldern oder am Wegesrand.

Wenn der Hund nach einem Spaziergang häufig niest, sich die Pfote leckt, humpelt oder sich häufig schüttelt, sollten sich Hundebesitzer ihr Tier wachsam beobachten und untersuchen. Hat sich eine Teil der Pflanze einmal festgesetzt, lässt er sich wegen der Widerhaken nur schwer wieder entfernen. Es kann für die Tiere sehr schmerzhaft sein und bevor es zu einer schweren Infektion kommt, sollte vorsichtshalber ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Dieser kann im Notfall den Teil der Pflanze unter Narkose entfernen.

Chihuahua "King" geht es wieder besser

Kaley Cuoco schildert auf Instagram, dass es zwei Monate dauerte, um herauszufinden, was ihrem Hund überhaupt fehlte. Wenige Tage, bevor die Pflanze das Herz ihres Hundes durchbohrt hätte, fand ein Spezialist die Ursache dafür, wieso es dem Tier wochenlang so schlecht ging: Er entdeckte einen Teil des Fuchsschwanzgrases, den der Hund vermutlich eingeatmet hatte. Inzwischen wurde der Chihuahua operiert und ihm geht es wieder besser: "Wir sind so dankbar, dass es ihm gut geht und er ein langes, glückliches Leben führen wird!", schrieb Cuoco in ihrer mittlerweile nicht mehr aufrufbaren Instagram-Story.

