Joe Biden geht gemeinsam mit Kamala Harris ins Rennen um das Weiße Haus. Diese Promis freuen sich über die Nominierung der Senatorin.

Seit Dienstagabend (11. August) steht es fest: Der US-amerikanische Ex-Senator Joe Biden (77) geht gemeinsam mit Senatorin Kamala Harris (55, "The Truths We Hold: An American Journey") ins Rennen um die US-Präsidentschaft. "Lass uns das gewinnen", schrieb er selbst auf Instagram neben einen Schnappschuss von sich und seiner möglichen Vizepräsidentin. Die Freude über Harris' Nominierung ist auch außerhalb von Washington D.C. groß. Diese Stars unterstützen ihre Wahl als Bidens "running mate".

Sharon Stone: "Ich wusste, dass du es sein würdest"

"Ich wusste, dass du es sein würdest, weil Joe Biden diejenigen respektiert, die ihm würdevoll gegenübertreten", schrieb US-Schauspielerin Sharon Stone (62, "Basic Instinct") in einem Glückwunsch-Post auf Instagram.

Ihre Kollegin Mindy Kaling (41, "Late Night") fragte ihre Follower auf Twitter, ob es "jemals einen aufregenderen Tag" gegeben habe. Besonders "für meine schwarzen und indischen Schwestern und Brüder, die ihr ganzes Leben lang gedacht haben, dass jemand, der so aussieht wie wir, niemals ein Amt bekleiden könnte." Kamala Harris' dunkelhäutiger Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter kam in Indien zur Welt.

Jennifer Garner teilt ein gemeinsames Foto

Ein Foto von sich und Senatorin Harris teilte Schauspielerin Jennifer Garner (48, "30 über Nacht") mit ihren Instagram-Followern. In ihrem Post zitierte sie einen Spruch aus der Serie "Friday Night Lights": "Klare Augen, volle Herzen, wir können nicht verlieren."

Mit einem lustigen GIF von sich selbst freute sich hingegen "Die Tribute von Panem"-Darstellerin Elizabeth Banks (46). Neben dem Wort "Glückwunsch" fügte sie ihrem Twitter-Post auch den Hashtag "#BidenHarris2020" hinzu.

Whoopi Goldberg fordert Unterstützung, John Legend freut sich auf den Gang zur Urne

"Dies ist ein großartiger Moment", twitterte Hollywood-Legende Whoopi Goldberg (64, "Die Farbe Lila") noch am Dienstagabend. Die Schauspielerin forderte Unterstützung für die Senatorin und betonte in ihrem Tweet, Harris sei "bereit".

Eine Ansicht, die auch Sänger John Legend (41, "All Of Me") offensichtlich teilt. Er freue sich bereits darauf, für Biden und Harris abzustimmen, erklärte er ebenfalls auf Twitter und fügte seinen Worten noch einen Seitenhieb auf den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump (74) hinzu. Er werde liebend gerne "mit der schwierigen Arbeit beginnen, sich von dieser Albtraum-Präsidentschaft zu erholen und eine bessere Zukunft aufzubauen", schrieb Legend.

Barack Obama: "Dies ist ein guter Tag für unser Land"

Unterstützung bekam Harris (naturgemäß) auch vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59). "Dies ist ein guter Tag für unser Land", schrieb der Politiker der demokratischen Partei auf Instagram. Er gab sich zudem mit den Worten "Nun lasst uns das Ding gewinnen" siegessicher und bezeichnete Harris als "mehr als vorbereitet auf den Job". "Sie hat ihre Karriere damit zugebracht, unsere Verfassung zu verteidigen und für Menschen zu kämpfen, die eine faire Behandlung brauchen", so Obama, dessen Frau Michelle (56) den Post ihres Mannes in ihrer Instagram Story teilte.

Pink weinte vor Freude, Kerry Washington kommentierte: "Yes We Kam"

Wahre "Freudentränen" wurden nach Joe Bidens Ankündigung bei Pink (40) und ihrem Mann Carey Hart (45) vergossen. Das gab die Sängerin in einem Tweet preis, während Oscarpreisträgerin Charlize Theron (45) die Gunst der Stunde nutzte und ihre Follower bei dem Kurznachrichtendienst dazu aufrief, sich als Wähler registrieren zu lassen.

Leinwandkollegin und "Scandal"-Darstellerin Kerry Washington (43) postete am Abend schlicht ein Foto von Kamala Harris auf Instagram. Außerdem formulierte sie den Wahlspruch von Barack Obama aus dem Jahr 2008, "Yes we can", in "Yes We Kam" in Anspielung auf Harris' Vornamen um.

Debra Messing und Jessica Biel feiern einen "historischen Moment" für die "Geschichtsbücher"

"Will & Grace"-Star Debra Messing (51) sieht die 55-jährige Senatorin bereits "in die Geschichtsbücher eingehen". In einem Tweet erklärte sie: "Sie ist die erste schwarze Frau und die erste farbige Frau, die für eine große Partei in den USA kandidiert."

Zustimmung erhält sie von Schauspielkollegin Jessica Biel (38, "The Sinner"). Die Frau von Sänger Justin Timberlake (39) postete auf Instagram ein Foto von Harris mit einem farbigen Mädchen auf dem Arm und nannte den Moment "historisch" - "für farbige Frauen, kleine Mädchen mit großen Träumen und Mütter überall. Wir feuern euch an."

Zu den Stars, die sich ebenfalls über die Nominierung von Kamala Harris als Kandidatin für das Vizepräsidentenamt freuten, zählen zudem viele weitere Größen des Showgeschäfts. Unter ihnen: Pop-Legende Cher (74), Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (36), Ex-NSYNC-Sänger Lance Bass (41), die Schauspieler John Cusack (54, "Being John Malkovich"), Viola Davis (55) und Maya Rudolph (48), Regie-Meister Spike Lee (63) und Pop-Superstar Taylor Swift (30, "Folklore").