Justin Trudeau und Sophie Trudeau gehen in Zukunft getrennte Wege.

Justin Trudeau und Sophie Trudeau haben ihre Trennung bekannt gegeben. Die Ehe des kanadischen Premierministers endet nach 18 Jahren.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau (51) und seine Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau (48) haben nach 18 Ehejahren ihre Trennung verkündet. Diese überraschende Nachricht gaben beide Eheleute in wortgleichen Statements auf Instagram bekannt. Trudeau und seine Frau kannten sich seit der Kindheit. Im Mai 2005 hatten sie sich das Ja-Wort gegeben.

"Viele bedeutungsvolle und schwierige Gespräche"

"Sophie und ich möchten die Tatsache teilen, dass wir nach vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen", schreibt Trudeau in dem sozialen Netzwerk, und fügt hinzu: "Für immer bleiben wir eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und weiter aufbauen werden." Darauf folgt die Bitte, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Auch das Büro des kanadischen Premierministers bestätigte die Trennung. In einem Statement, das dem Portal "CBC" vorliegt, heißt es, die Eheleute hätten "eine rechtliche Trennungsvereinbarung unterzeichnet." In der kommenden Woche soll die Familie gemeinsam in den Urlaub reisen. Trudeau und seine Frau haben drei gemeinsame Kinder: die Söhne Xavier (15) und Hadrien (9) sowie eine Tochter, die den Namen Ella-Grace (14) trägt.

Zweiter Premierminister Kanadas, der sich während seiner Amtszeit trennt

Sophie Trudeau ist eine ehemalige Fernsehmoderatorin. Während der Amtszeit ihres Ehemannes war sie bei öffentlichen Anlässen oftmals an seiner Seite zu sehen, und setzte sich persönlich für verschiedene karitative und soziale Anliegen, darunter psychische Gesundheit und Gleichberechtigung, ein.

Das Ehepaar kannte sich seit der Kindheit. Sophie Trudeau war eine Klassenkameradin von Michel Trudeau (1975-1998), dem 1998 verstorbenen Bruder des Premierministers. Im Jahr 2003 wurden sie ein Paar, verlobten sich ein Jahr später und schlossen 2005 den Bund der Ehe.

Justin Trudeau ist somit der zweite kanadische Premierminister, der sich während seiner Amtszeit trennt. Sein Vater Pierre Trudeau (1919-2000), der von 1968 bis 1979 und noch einmal von 1980 bis 1984 Regierungschef Kanadas war, trennte sich 1977 von seiner Ehefrau Margaret Trudeau (74), die er 1971 geheiratet hatte.

Justin Trudeau: "Unsere Ehe ist nicht perfekt"

Justin Trudeau hatte sich in der Vergangenheit bereits überraschend ehrlich über das Eheleben des Paars geäußert. "Unsere Ehe ist nicht perfekt, und wir haben schwierige Höhen und Tiefen", schrieb er in seiner 2014 erschienenen Autobiografie "Common Ground". Seine Ehefrau Sophie Trudeau erklärte ein Jahr später in einem Interview: "Keine Ehe ist leicht. Ich bin fast ein wenig stolz darauf, dass wir Probleme gehabt haben, denn wir wollen Authentizität. Wir wollen Wahrheit."