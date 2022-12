Kanye West hat sich wohlwollend über Adolf Hitler geäußert. Er sehe auch "gute Dinge" an dem Diktator, sagte er in einem Gespräch mit dem Verschwörungsideologen Alex Jones.

Kanye West hat im Gespräch mit dem Verschwörungsideologen Alex Jones, der wegen Falschbehauptungen zu einer Millionenstrafe verurteilt wurde, Sympathien für Adolf Hitler geäußert.

Der Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, sagte in dem Interview, dass er "gute Dinge an Hitler" sehe. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierten mehrere Ausschnitte (wie hier und hier) aus dem Gespräch, über das mehrere US-Medien berichteten.

Demnach habe jeder Mensch etwas Wertvolles an sich, so West, auch der Diktator gehöre in seinen Augen dazu. "Nun, ich sehe auch gute Dinge an Hitler", sagte West, der in dem Gespräch einerseits die vermeintlichen Leistungen des Diktators lobte und andererseits Verschwörungserzählungen über Juden verbreitete.

Kanye West: "Ich mag Hitler"

"Dieser Mann (Hitler) hat Autobahnen erfunden, hat das Mikrofon erfunden, das ich als Musiker benutze", wurde West vom "Rolling Stone" und "Complex" zitiert, "du kannst nicht laut aussprechen, dass diese Person jemals etwas Gutes getan hat, und damit bin ich fertig."

Als Moderator Alex Jones kurz vor der Werbeunterbrechung seiner Sendung sagte, dass er keine Nazis möge, warf West ein: "Ich mag Hitler." Nach der Pause sagte West: "Wir müssen aufhören, die Nazis ständig zu dissen."

Der Rapper sorgt immer wieder mit antisemitischen Äußerungen für Entsetzen. Der Sportartikel-Hersteller Adidas beendete daher die Zusammenarbeit mit dem Musiker (lesen Sie hier mehr dazu). Zuletzt irritierte er mit einem gemeinsamen Abendessen mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump, bei dem auch der rechtsextreme Nationalist Nick Fuentes dabei war.

