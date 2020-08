Kanye West und Kim Kardashian scheinen ihre Ehekrise offenbar ad acta gelegt zu haben. Stattdessen machen sie Urlaub mit den Kindern.

Nach dem aufreibenden Medienwirbel um Kanye West (43, "ye") gönnen sich der Rapper und seine Ehefrau, Kim Kardashian (39), offenbar eine Auszeit mit der Familie. Dem US-Portal "TMZ" liegen Bilder vor, auf denen der Musiker gemeinsam mit Sohn Saint (4) in einen Privatjet am Flughafen von Cody im US-Bundesstaat Wyoming einsteigt. Kardashian und die übrigen drei Kinder North (7), Chicago (2) und Psalm (1) sollen sich zu diesem Zeitpunkt bereits an Bord befunden haben.

Laut Bericht ist die Maschine am Sonntagmorgen (2. August) zuvor aus Los Angeles, der eigentlichen Heimat von Kardashian, West und den Kindern, gestartet. Wohin es für die sechsköpfige Familie geht, ist nicht bekannt. Zuletzt machten Gerüchte um eine Ehekrise zwischen Kanye West und Kim Kardashian die Runde.

Spekulationen um Scheidung

Die 39-Jährige soll diversen US-Medien zufolge über eine Scheidung nachgedacht haben, nachdem West Mitte Juli mit seinem emotionalen Wahlkampf-Auftritt in Charleston für Schlagzeilen gesorgt hatte. West kandidiert für die US-Präsidentschaftswahl. Auf der Veranstaltung hatte er öffentlich unter Tränen erklärt, seine Tochter North damals "fast getötet" zu haben, indem er Ehefrau Kim von einer Abtreibung habe überzeugen wollen.

Seither lebt West, der nach eigenen Angaben an einer bipolaren Störung leidet, abgeschottet auf seiner Familienranch in Wyoming, um an seinem neuen Album und seiner Wahlkampagne zu arbeiten. Kardashian besuchte ihn dort vor einigen Tagen. Das Treffen soll laut "TMZ" sehr emotional verlaufen sein. Wie es tatsächlich um die Ehe steht, weiß das Paar aber wohl nur selbst. Ein Sprecher der Familie dementierte Ende Juli die Spekulationen um eine Scheidung.