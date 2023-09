Ein Bootsunternehmen in Venedig reagiert auf die Skandalfahrt von Kanye West und Bianca Censori.

Kanye Wests (46) bizarre Bootsfahrt in Venedig hat Folgen. Laut "Daily Mail" stehen der Rapper und seine Partnerin bei einem Bootsverleiher der Lagunenstadt auf der schwarzen Liste. "Mr. West und seine Frau werden sicherlich nicht mehr an Bord der Schiffe unseres Unternehmens willkommen sein", zitiert die Zeitung die Venezia Turismo Motoscafi.

Was war passiert? Kanye West und Bianca Censori (28), die im Januar 2023 in einer rechtlich nicht bindenden Zeremonie "geheiratet" haben, sind seit Wochen in Italien unterwegs. Im Rahmen ihres Trips ließen sie sich kürzlich in Venedig vom Luxusbootanbieter Venezia Turismo Motoscafi durch die Kanäle fahren. Dabei ließ der Musiker offenbar die Hosen herunter, wie mehrere Paparazzi-Fotos zeigen. Seine Partnerin kniete angeblich vor ihm.

Sie sorgen für Aufsehen in Italien

Mit an Bord war noch eine namenlose Begleiterin, die dem Fahrer den Blick auf das Treiben an Deck verdeckte. "Der Fahrer musste auf den Verkehr achten und hat diese Obszönitäten nicht gesehen", zitiert die "Daily Mail" den Bootsanbieter. "Hätte er dies getan, wäre er sofort ausgestiegen und hätte die Übeltäter bei den zuständigen Stellen gemeldet". Weiter heißt es: "Wir distanzieren uns vollständig von solchen Handlungen und Verhaltensweisen."

Vor der Unten-Ohne-Fahrt in Venedig verstörten Kanye West und Bianca Censori bereits die Einwohner in Florenz. Der Ex-Mann von Kim Kardashian (42) streifte barfuß durch die Altstadt. Seine australische Partnerin trug zwar Schuhe, dafür Outfits, die sonst nicht viel der Vorstellung überlassen.

Seit wann Kanye West und Bianca Censori ein Paar sind, ist nicht bekannt. Die studierte Architektin arbeitet seit drei Jahren bei seinem Modelabel Yeezy.