Es wurden bittere Erinnerungen an seinen psychischen Zusammenbruch wach: Bereits am Sonntag musste sich Kanye West (41, "Graduation") in eine Klinik begeben und wurde dabei von Fotografen beobachtet, wie er sich gemeinsam mit seiner Frau Kim Kardashian (37) in die Behandlung begab. Doch jetzt kann das US-Promiportal "TMZ" Entwarnung geben und zitiert den Musiker mit den Worten: "Ich hatte eine böse Form der Grippe, deswegen brachte mich Kim in die Notaufnahme."

Ein weiterer Insider berichtete außerdem, dass die beiden sich nur kurz im West Hills Krankenhaus im San Fernando Valley in Kalifornien aufgehalten haben. Er habe hauptsächlich die Klinik angesteuert, um sich ein verschreibungspflichtiges Medikament zu besorgen, damit es ihm besser gehe. Nach der kurzen Behandlung seit er wieder nach Hause gefahren, um sich auszuruhen. Erst vor einigen Tagen postete Kanye auf Twitter, dass er Probleme mit den Nasennebenhöhlen habe. Ob die Grippe damit in Verbindung steht, ist allerdings bislang unklar.