Was haben Mark Zuckerberg (34) und Kanye West (41, "ye") gemeinsam? Eine Vorliebe für die Backstreet Boys, wie wir jetzt wissen! Mit diesem Fakt sorgten der Rapper und der Facebook-Chef nun für Aufsehen. Denn offenbar reicht ihre Liebe zu der Boyband sogar bis zur nächsten Karaoke-Maschine!

Richtig gelesen: Zuckerberg und West haben in einer Karaoke-Nacht einen Song der 90er-Jahre-Boyband im Duett gesungen. Das hat Kanye West höchstpersönlich auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Ein Beweisfoto gibt es auch noch. Während Zuckerberg auf dem verschwommenen Schnappschuss gerührt grinst, fühlt Kanye den Song mit genüsslich geschlossenen Augen. Scheint ein guter Abend gewesen zu sein.

Dank Kanyes Post wissen wir sogar, welches Lied aus dem umfangreichen Backstreet-Boys-Archiv es den beiden so angetan hat. Der wiederum ist bei genauerer Überlegung dann doch keine Überraschung: "I Want It That Way".