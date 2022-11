von Luisa Schwebel Zeigte er im Herbst noch seine Entwürfe bei der Paris Fashion Week, ist Kanye West nach seinen antisemitischen und rassistischen Äußerungen Persona non grata in der Modewelt. Eine Investigativrecherche vom "Rolling Stone"-Magazin dürfte jetzt nicht nur seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian erschrecken.

Die Scheidung von Kanye West und Kim Kardashian ist noch nicht durch, dabei hatte die Unternehmerin sie bereits im Januar vergangenen Jahres eingereicht. Immer wieder muss sich Kardashian mit den Eskapaden ihres Noch-Ehemannes herumschlagen, vor wenigen Wochen verlor West seine Mode-Kooperationspartner, darunter Adidas, weil er sich vermehrt antisemitisch geäußert hatte.

Zuletzt schwänzte West eine Anhörung, bei der er von Kardashians Anwälten befragt werden sollte. Jetzt dürfte außerdem eine Recherche des "Rolling Stone"-Magazins die 41-Jährige erschrecken.

Kanye West zeigte angeblich ein Nacktfoto von Kim Kardashian

Laut Zeitschrift besuchte Kanye West 2017 eine Adidas-Fabrik in China, um einen Prototypen seines Yeezy-Sneakers zu begutachten. Damals soll der Rapper noch nicht zufrieden gewesen sein mit dem Produkt und habe geschrien, erinnern sich zwei Zeugen. Er habe sich dann einer Mitarbeiterin zugewandt, sie gemustert, und gesagt: "Ich möchte, dass Sie mir einen Schuh machen, den ich ficken kann."

Eine Einschüchterungstaktik, die offenbar an der Tagesordnung war. Wie "Rolling Stone" berichtet, seien diese Anweisungen Wests oft sexualisiert und gegen Frauen gerichtet gewesen. Nachdem Adidas die Zusammenarbeit mit dem Musiker beendete, trauten sich zahlreiche Mitarbeiter, über die mutmaßlich unangenehme Bürokultur auszusagen.

Er habe Pornos gezeigt, über Pornos diskutiert und Mitarbeitenden explizite Fotos von Kim Kardashian vorgeführt. Auch ein selbstgedrehtes Sex-Video habe West vorgespielt. Jüngst haben laut "Rolling Stone" ehemalige Angestellte einen offenen Brief an den Vorstand von Adidas verfasst. "The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership" (Die Wahrheit über Yeezy: Ein Aufruf zum Handeln für die Adidas-Führung) betitelten sie das Schreiben, das dem "Rolling Stone" vorliegt.

Vorwürfe gegen Adidas

"In den vergangenen Jahren hat er Frauen im Raum mit beleidigenden Bemerkungen beschimpft und auf sexuell verstörende Anspielungen zurückgegriffen, wenn er Design-Feedback gab. Diese Art von Reaktion eines Markenpartners ist eine, der Adidas-Mitarbeiter niemals ausgesetzt sein sollten, noch sollte die Adidas-Führung sie jemals tolerieren", heißt es laut der Zeitschrift in dem Schreiben.

Jetzt soll er mit Emily Ratajkowski anbandeln Der Mann, dem die schönsten Frauen zu Füßen liegen: Pete Davidsons Beziehungen im Rückblick 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Pete Davidson und Cazzie David (2016-2018) Als Pete Davidson 2014 Teil der legendären US-Comedy-Sendung "Saturday Night Live" wurde, war er der bis dato jüngste Comedian in der Gruppe. Nicht selten verarbeitet der heute 28-Jährige auf der Bühne das wohl traumatischste Ereignis seines Lebens. Sein Vater, ein New Yorker Feuerwehrmann, verstarb bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. Für seinen schwarzen Humor ist Davidson berühmt-berüchtigt. Auch seine Ex-Freundin Cazzie David ist keine Unbekannte in der Comedy-Welt. Ihr Vater ist "Seinfeld" und "Curb your Enthusiasm"-Star Larry David. David und Davidson waren von 2016 bis 2018 ein Paar. Bis der SNL-Star sich neu verliebte ... Mehr

In einer Antwort des Unternehmens an "Rolling Stone" lehnten die Verantwortlichen es ab, Stellung zu beziehen. Adidas wolle "private Gespräche, Details oder Ereignisse, die zu unserer Entscheidung geführt haben, die Adidas-Yeezy-Partnerschaft zu beenden, nicht diskutieren" und lehnt es ab, "damit zusammenhängende Spekulationen zu kommentieren".

Im September hatte Kanye West selbst erzählt, dass er pornosüchtig gewesen sei. "Hollywood ist ein riesiges Bordell. Pornografie hat meine Familie zerstört. Ich kämpfe gegen die Sucht. Instagram fördert es. Ich werde nicht zulassen, dass es Northy und Chicago passiert", sagte er im Hinblick auf seine zwei Töchter mit Kim Kardashian", schrieb er auf Instagram.

Eine Anfrage des stern bei Adidas blieb bis zur Veröffentlichung unbeantwortet.

Quelle: "Rolling Stone" / "TMZ"

+++ Lesen Sie auch +++

Kanye West befiehlt seinen Angestellten: Habt keinen Sex vor der Ehe

"Hurricane": Gesteht Kanye West mit diesem Song, dass er Kim Kardashian betrogen hat?