Oft angekündigt, immer wieder verschoben und letztendlich dann doch am 25. Oktober erschienen: Kanye Wests (42, "The Life of Pablo") Album-Release zu "Jesus is King" glich im Vorfeld der Veröffentlichung einer Odyssee. Dieser Zickzackkurs hat sich dennoch gelohnt: Die Platte ist seine neunte infolge, die auf Platz 1 der US-Charts einsteigt.

Damit zieht er mit Eminem (47, "The Marshall Mathers LP") gleich, der ebenfalls auf neun Nummer-1-Alben am Stück kommt. Bereits im Dezember soll mit "Jesus is Born" ein weiteres neues Werk von West veröffentlicht werden. Passend zum Titel soll das Album an Heiligabend das Licht der Welt erblicken.