Seit Monaten beleidigt Kanye West seine Ex-Frau Kim Kardashian und deren Freund Pete Davidson. Jetzt nahm er sich auch noch Talkshow-Host Trevor Noah vor – und Instagram reagierte.

Hat man mitverfolgt, wie Kanye West über Monate gegen seine damals Noch-Ehefrau Kim Kardashian wetterte und deren neuen Freund, Comedian Pete Davidson, beleidigt, war der Schritt überfällig: Instagram hat das Profil des Rappers temporär gesperrt.

Kanye West: Instagram-Account gesperrt

Am Mittwoch nahm sich West US-Talkshow-Host Trevor Noah vor. Er postete einen Screenshot von Noahs Wikipedia-Artikel und schrieb dazu eine rassistische Abwandlung des Songtexts von "Kumbaya". Statt "Kumbaya" schrieb West "K**n baya my lord", angelehnt an "coon", was eine rassistische Beleidung gegen Schwarze ist. Grund dafür war, dass sich Noah in seiner Sendung "The Daily Show" auf Kardashians Seite geschlagen hatte.

"Was [Kardashian] durchmacht, ist erschreckend anzusehen und wirft ein Licht auf das, was so viele Frauen durchmachen, wenn sie sich entscheiden, das Weite zu suchen", sagte er. "Wir sehen eine der mächtigsten, eine der reichsten Frauen der Welt, die nicht in der Lage ist, ihren Ex dazu zu bringen, ihr keine SMS mehr zu schicken, ihr nicht mehr hinterherzulaufen und sie nicht mehr zu belästigen", fuhr er fort.

Trevor Noah äußert sich

Alles, was Kardashian wolle, ist ihr Leben in Ruhe zu leben, erläuterte Noah. Doch was manche Menschen anfangs noch als "romantisch" bezeichneten, sei mittlerweile toxisches Verhalten von West, analysierte er und endete mit einer Frage: "Wenn Kim Kardashian dem nicht entkommen kann, welche Chance haben dann normale Frauen?"

Kostüme Yoda, Britney und die Addams Family: So verkleiden sich die Promis zu Halloween 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine Halloween-Strecke ohne Heidi Klum ist möglich aber sinnlos. Die GNTM-Chefin weiß einfach, wie man das Gruselfest richtig feiert. Zum zweiten Mal musste sie ihre legendäre Halloween-Party wegen Corona absagen. Stattdessen hat Klum ihren eigenen Gruselfilm gedreht und veröffentlicht. Darin erschreckt sie als Zombie ihre eigenen Kinder. Mehr

Bevor Wests Account gelöscht wurde, hatte Trevor Noah selbst den rassistischen Angriff gegen ihn gelesen und kommentiert. Darin verriet er, welch große Bewunderung er für den Musiker übrig und wie sehr ihn seine Musik beeinflusst habe. "Du hast jedes Recht, für deine Familie zu kämpfen. Aber du musst den Unterschied zwischen dem und dem Kampf gegen deine Familie kennen. Ich bin schon zu oft aufgewacht und habe Schlagzeilen über Männer gelesen, die ihre Ex, ihre Kinder und dann sich selbst umgebracht haben. Ich möchte diese Schlagzeile nie über dich lesen", schrieb er.

Der rassistische Kommentar selbst habe ihn wenig gestört, sagte er. "Der größte Trick, den die Rassisten den Schwarzen je vorgespielt haben, bestand darin , uns beizubringen, uns gegenseitig unser Schwarzsein zu nehmen, wenn wir nicht einer Meinung sind. Sie haben uns dazu gebracht, uns zu zersplittern, damit wir uns niemals zu einer starken Einheit zusammenschließen können", erklärte Noah. Anschließend wünschte er West alles Gute.

Quellen: "Page Six" / "Rolling Stone"

+++ Lesen Sie auch:

"Hurricane": Gesteht Kanye West mit diesem Song, dass er Kim Kardashian betrogen hat?

Kim Kardashian: Wie sie durch die Beziehung vom Trash-TV in die High Society aufstieg