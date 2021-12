Kanye West will seine Ex nicht loslassen.

Gerade hatte er Kim Kardashian gebeten, zurückzukommen - nun gehen Kanye West und das Model Vinetria wieder getrennte Wege.

Die kurze Liaison zwischen Kanye West (44) und dem Model Vinetria (22) ist vorbei, wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", erfahren haben will. Der Rapper folgt dem Model auch schon nicht mehr auf Instagram, sie ihm allerdings schon. Was nach einigen Monaten des Datings zwischen den beiden genau vorgefallen ist, ist nicht bekannt - aber es könnte etwas mit Wests letztem Konzert zu tun haben.

Am 9. Dezember hatte West seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) auf der Bühne gebeten, wieder zu ihm zurückzukommen. Bei dem Benefiz-Konzert "Free Larry Hoover" dichtete er den Text des Songs "Runaway" kurzfristig um und sang: "I need you to run right back to me. More specifically Kimberly." (Deutsch: "Du musst zu mir zurückkommen. Um genau zu sein, Kimberly.")

Kardashian ist schon weiter gezogen...

Kardashian hatte im Februar die Scheidung von West eingereicht. Sieben Jahre war das Paar verheiratet und hat gemeinsam vier Kinder. Während Kim aktuell mit Pete Davidson (28) anbandeln soll, hat West schon vor ein paar Wochen in einem Podcast klargestellt, dass er die Scheidung nicht möchte. Bei "Drink Champs" sagte er über seine "Frau" und die Scheidung: "Ich habe diese Papiere noch nie gesehen, wir sind nicht einmal geschieden. Meine Kinder wollen, dass ihre Eltern zusammen sind. Ich will..., dass wir zusammen sind."