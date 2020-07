Dämpfer für Kanye West (43, "Jesus Is King"): Der Rapper muss seine Erwartungen für die Präsidentschaftswahl in den USA zurückschrauben. Nach einer ersten landesweiten Umfrage unter den Wählern in den USA würden dem Musiker und Modedesigner derzeit gerade einmal zwei Prozent ihre Stimme geben. West hatte am 4. Juli auf Twitter angekündigt, bei der kommenden Wahl im November als Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren zu wollen.

Große Enttäuschung für Kanye West

In der Umfrage von Redfield & Wilton Strategies unter 2.000 registrierten Wählern liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden (77) mit 48 Prozent an der Spitze, während Amtsinhaber Donald Trump (74) auf 39 Prozent kommt. West steht zusammen mit Jo Jorgensen von der Libertarian Party an dritter Stelle - beide jeweils lediglich mit zwei Prozent.