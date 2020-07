Ist Kanye West (43, "Blame Game") noch Herr der Lage? Am Samstag soll sich der Rapper nun doch Hilfe gesucht, beziehungsweise es zumindest versucht haben. Laut "TMZ"-Bericht, der sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Musikers beziehen will, sei er aufgrund von Angstzuständen in eine Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe seiner Ranch in Cody gegangen. Nach zehn Minuten Wartezeit hätte es sich West aber anders überlegt. Zu viele Leute seien vor Ort gewesen.

West soll auf die Ranch im US-Bundesstaat Wyoming zurückgekehrt sein, auf der er sich seit Anfang der Woche aufhält. Man habe veranlasst, einen Krankenwagen vorbeizuschicken, um den Ehemann von Kim Kardashian (39) durchzuchecken. Sowohl die Vitalfunktionen als auch die Herzfrequenz und der Blutdruck des Rappers würden keinen Anlass zur Sorge geben, heißt es in dem Bericht.

Aussprache mit Ehefrau Kim?

Es scheint, als habe West am Wochenende einen Wandel erlebt. Wollte er zunächst angeblich weder Hilfe annehmen noch Kontakt zu seiner Ehefrau haben, machte er am Samstag via Twitter einen ersten Schritt auf die 39-Jährige zu. Er entschuldigte sich bei ihr für sein Verhalten. Er sei "mit etwas an die Öffentlichkeit gegangen (...), das eine private Angelegenheit war". Der Rapper habe seine Frau "nicht so gedeckt, wie sie mich gedeckt hat", schrieb er. Dann richtete er das Wort direkt an sie: "Kim, ich möchte dir sagen, dass ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Bitte verzeih mir. Danke, dass du immer für mich da bist."