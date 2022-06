Rapper Kanye West ist zurück in der Öffentlichkeit. Bei den BET Awards erklärte er seine monatelange Abwesenheit.

Kanye West (45) ist am Sonntag (26. Juni) überraschend bei den BET Awards in Los Angeles aufgetreten. Bei der Zeremonie ehrte er US-Medienberichten zufolge seinen Freund Sean "Diddy" Combs (52) und spielte auch darauf an, dass er seit Monaten von der Bildfläche verschwunden war.

Der Rapper trug bei seinem Überraschungsauftritt eine Gesichtsmaske, Sonnenbrille und dicke Handschuhe. Auch sonst war Kanye West fast vollständig mit dunkler Kleidung verhüllt. Er erklärte laut den Berichten auf der Bühne: "Wisst ihr, ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ich sagte, ich möchte mich selbst einfach für ein Jahr legal für tot erklären." Er wollte "vom Radar verschwinden", so der Künstler.

Bei der Preisverleihung am Sonntag überreichte er nun "Diddy" den Lifetime Achievement Award. "Wie krönen wir unsere Könige? Wie würdigen wir unsere Könige?", fragte West die Menge im Microsoft Theater. Und fügte über Combs hinzu: "Ich hole mir bis heute von ihm Rat. Er inspiriert so viele meiner Entscheidungen, so viele meiner Lebensentscheidungen. Meine Frauenentscheidungen" (im Original: "life choices, wife choices"). Der Ex von Kim Kardashian (41) bedankte sich dafür und sprach auch über die vielen Hindernisse, die Sean Combs überwunden hat und damit den Weg für andere ebnete. "Puff, wenn ich es dir noch nicht gesagt habe: Ich liebe dich, du bist mein Bruder."

Kanye West durfte nicht zu den Grammys

Es war Wests erster Auftritt bei einer Preisverleihung, seit er von den Grammy Awards im April ausgeladen worden war. Der Grund für den Rausschmiss war dem "People"-Magazin zufolge sein "bedenkliches Online-Verhalten". Wenige Tage zuvor war sein Instagram-Account für 24 Stunden gesperrt worden, nachdem West offenbar rassistische Beleidigungen gegen Grammy-Moderator Trevor Noah (38) verbreitet hatte.

Bereits vor diesem Vorfall machte West immer wieder via Social Media seinem Ärger Luft, dass Kim Kardashian eine neue Beziehung mit Comedian Pete Davidson (28) führt. Im Februar 2021 hatte der Reality-TV-Star die Scheidung eingereicht. West und Kardashian haben die vier gemeinsamen Kinder North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3).