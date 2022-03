Seine Internet-Hasstiraden haben weitere Auswirkungen: Der US-Rapper Kanye West darf nicht bei den diesjährigen Grammy-Awards auftreten.

Kanye West darf nicht wie geplant bei den diesjährigen Grammy-Awards am 4. April auftreten. Das bestätigte einer seiner Sprecher dem "People"-Magazin. Der Grund für den Rausschmiss des US-Rappers ist dem Bericht zufolge sein "bedenkliches Online-Verhalten". Erst vor wenigen Tagen wurde sein Instagram-Account für 24 Stunden gesperrt, nachdem West rassistische Beleidigungen gegen Grammy-Moderator Trevor Noah verbreitete.

Kanye West von den Grammys ausgeschlossen

Zuvor äußerte sich der "Daily Show"-Host in einem Beitrag über die Trennung von West und Kim Kardashian. Kardashians Fall zeige deutlich, wieso viele Frauen sich nicht von ihren toxischen Männern trennen würden. Zwischen den Zeilen deutete Noah an, dass sich West professionelle Hilfe holen solle und zog damit offenbar den Groll des Rappers auf sich.

Bereits vor diesem Vorfall machte West immer wieder via Social Media seinem Ärger Luft, dass seine Noch-Ehefrau eine neue Beziehung mit Comedian Pete Davidson führt.

Kostüme Yoda, Britney und die Addams Family: So verkleiden sich die Promis zu Halloween 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine Halloween-Strecke ohne Heidi Klum ist möglich aber sinnlos. Die GNTM-Chefin weiß einfach, wie man das Gruselfest richtig feiert. Zum zweiten Mal musste sie ihre legendäre Halloween-Party wegen Corona absagen. Stattdessen hat Klum ihren eigenen Gruselfilm gedreht und veröffentlicht. Darin erschreckt sie als Zombie ihre eigenen Kinder. Mehr

Pete Davidson schickte West ein Selfie

Die Hasstiraden gipfelten in einem Musikvideo zu seinem Song "Eazy", in dem eine Knetversion von Davidson bei lebendigem Leibe von West beerdigt wurde. Ein Freund Davidsons veröffentlichte später Chat-Verläufe des 28-Jährigen mit West, in denen der Komiker den Musiker auffordert, ihn in Ruhe zu lassen. "Ich werde aufhören, nett zu dir zu sein, wenn du mich nicht in Ruhe lässt", schrieb Davidson an West.