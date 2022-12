von Christina Klein Nach seiner Äußerung "Ich mag Hitler" mag Twitter den Rapper Kanye West nicht mehr und sperrt ihn kurzerhand.

Der Onlinedienst Twitter hat am Freitag das Konto des Rappers Kanye West gesperrt, nachdem der Musiker ein Bild mit einem Hakenkreuz verflochtenen Davidstern gepostet hatte. Wests Konto sei wegen "Anstiftung zur Gewalt" gesperrt worden, erklärte Twitter-Chef Elon Musk. Der Rapper hatte zuvor auch mit verherrlichenden Aussagen über Hitler und die Nazis für Empörung gesorgt.

West, der mittlerweile "Ye" gennant werden möchte, tätigte Aussagen in jüngster Vergangenheit wie: "Ich mag Hitler" sowie "Ich liebe Nazis" und "Dieser Mann (Hitler) hat Autobahnen erfunden, hat das Mikrofon erfunden, das ich als Musiker benutze", sagte der 45-Jährige in einem Interview mit dem bekannten ultrarechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones. "Man darf nicht sagen, dass diese Person auch was Gutes getan hat, und ich mache das nicht mehr mit", so Ye weiter. Aufgrund dieser antisemitischen Äußerungen sperrte ihn der Nachrichtendienst Twitter.

Damit ist er in guter Gesellschaft mit dem in der Vergangenheit bereits gesperrten Ex-Präsidenten Donald Trump. Dieser ist zwar mittlerweile von Elon Musk wieder freigegeben worden, jedoch offenbar beleidigt und nicht mehr bei Twitter aktiv. Und diese Verbindung ist sogar näher, als nur eine gemeinsame Twitter-Sperre. West wurde erst vor Kurzem mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump beim Abendessen gesehen. Auch mit am Tisch soll der rechtsextreme Nationalist Nick Fuentes gesessen haben.

Kanye West: Eine Social-Media-Sperre nach der anderen

Doch die Sperrung von Twitter ist nicht die erste Social-Media-Sanktion, die der Rapper erfahren musste. Bereits im Oktober wurde er von Instagram gesperrt, daraufhin postete Kanye West erstmals seit fast zwei Jahren wieder etwas bei Twitter. "Willkommen zurück bei Twitter, mein Freund", begrüßte ihn Elon Musk zu diesem Zeitpunkt noch per Tweet.

Doch nach den aktuellen Vorkommnissen forderten Twitter-User Musk nun zur Sperrung Yes auf, einer schrieb: "Elon bitte krieg Kanye in den Griff" und Musk antwortete: "Ich habe mein Bestes versucht. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Regel der Anstiftung zur Gewalt verstoßen. Konto wird gesperrt." Und Musk ließ Taten folgen.

Quellen: Twitter, 20min, Rolling Stone