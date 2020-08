Erbitterter Wahlkampf? Eheprobleme? Von all dem ist in einem Urlaubsvideo nichts zu sehen, das Musiker Kanye West nun veröffentlicht hat.

Rapper und selbsternannter Aushilfs-Jesus Kanye West (43, "Yeezus") hat derzeit viel um die Ohren. In seiner US-Heimat möchte er trotz einer Vielzahl an versäumten Wahlkampf-Abgabeterminen Donald Trump (74) als Präsident ablösen. Zeitgleich heißt es in der Gerüchteküche, dass seine First Lady in spe, Kim Kardashian (39), so gar nichts von seinen politischen Ambitionen halte und deswegen gar ihre Ehe auf dem Spiel stehe. Gegen diese These spricht nun ein Video, das West offenbar aus dem gemeinsamen Familienurlaub in der Dominikanischen Republik veröffentlicht hat.

In dem kurzen Clip ist Kanye West bestens gelaunt zu sehen und legt mit seiner Tochter North (7) einen spontanen Freudentanz hin. Gefilmt wurde der süße Vater-Tochter-Moment offenbar von Mutter Kim, die in einer Art Golfcart langsam neben den beiden herfährt. Zumindest in diesem Moment ist rein gar nichts von einer angeblich kriselnden Ehe zu spüren, im Gegenteil.

Vielleicht ja auch, weil Wests Präsidentschaftskandidatur in immer weitere Ferne rückt. In mehreren für die Wahl immens wichtigen Bundesstaaten soll es Wests Team versäumt haben, genug gültige Unterschriften einzureichen, um seinen Namen auf den Wahlzettel zu befördern. Dennoch ist West offenbar noch immer fest davon überzeugt, im kommenden November zum mächtigsten Mann der Welt gewählt zu werden, wie er am 7. August noch einmal via Twitter bekräftigte: "Das Ziel ist es, zu siegen", schrieb er dort in dezenten Großbuchstaben.