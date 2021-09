Mega-Star Kanye West befindet sich derzeit in Deutschland. In Berlin begab sich der Rapper auf eine Kunsttour.

Der US-amerikanische Mega-Star Kanye West (44) ist zu Besuch in Deutschland. Der Rapper, der mit seinem neuen Album "Donda" gerade erst Streaming-Rekorde aufgestellt hat, wurde am gestrigen Dienstag in Berlin gesichtet, wie die "Bild"-Zeitung am 1. September berichtet.

West, der Noch-Ehemann von Kim Kardashian (40), ging einem Bericht der Tageszeitung zufolge am Dienstag in der Hauptstadt auf eine Tour durch mehrere Galerien. Demnach ließ der Rapper sich unter anderem zum Pergamonmuseum und zur Julia Stoschek Collection bringen, besuchte die Sammlung Boros und eine Ausstellung in Deutschlands wohl berühmtesten Club, dem Berghain.

Neues Album "Donda" gerade erst erschienen

"Ich bleibe noch bis Freitag", da er an Projekten arbeite, soll West demnach verraten haben. Worum es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Am vergangenen Sonntag veröffentlichte West überraschend sein neues Album "Donda" - und brach damit mehrere Rekorde. Einem Bericht des US-Branchenmagazins "Variety" zufolge, konnte die Platte sich innerhalb von 24 Stunden bei Apple Music in 152 Ländern auf Rang eins der Charts platzieren. Alleine in den USA sei das Album am ersten Tag mehr als 60 Millionen Mal gestreamt worden. 19 Songs von Wests neuer Platte belegten zudem Plätze in den Top 20 der Daily Top 100 Global Charts. Spotify gab unterdessen bekannt, dass "Donda" dort das in diesem Jahr bisher meistgestreamte Album innerhalb eines Tages sei.