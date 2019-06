Sängerin Chaka Khan (66) kritisierte nun einen ganz besonderen Song von Rapper Kanye West (42): den Hit "Through the Wire", mit dem er 2003 seinen Durchbruch feierte. Im Oktober 2002 erlitt West bei einem Autounfall eine dreifache Kieferfraktur. Den Song nahm er bereits drei Wochen danach auf und rappte mit verdrahtetem Kiefer. Er interpretierte damit Chaka Khans "Through the Fire" von 1985. Zwar habe ihr das viel bedeutet und habe "wirklich mein Herz erreicht", sagte Khan in der Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (51). Mit dem Endergebnis war sie dennoch nicht zufrieden.

"Ich war angepisst", sagte sie. "Ich war ein bisschen beleidigt - nicht beleidigt, ich dachte, es war beknackt." Wenn sie vorher gewusst hätte, dass Kanye West ihren Gesang verändern würde, hätte sie "niemals" zugestimmt. Er habe sie nach seinem Krankenhausaufenthalt angerufen und gesagt: "Du warst so maßgeblich an meinem Heilungsprozess beteiligt. Ich musste die Worte des Songs ein wenig ändern." Er habe wegen des verdrahteten Kiefers durch einen Strohhalm essen und trinken müssen. "Through the Wire" heißt übersetzt etwa "Durch den Draht".